Два человека погибли, четверо ранены в Херсонской области из-за украинских атак

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще четверо получили ранения в Херсонской области в результате украинских атак в минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во вторник.

Сальдо написал в своем канале в Мах, что Скадовске от удара дрона по машине погиб мужчина. Еще один мужчина погиб в Великой Кардашинке при детонации мины.

Удары дронов по машинам привели к ранению мужчины в Великих Копанях и еще двух мужчин в Каланчаке. Также ранен мужчина за пределами Великой Лепетихи вследствие атаки БПЛА, информирует губернатор.