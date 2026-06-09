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Два человека погибли, четверо ранены в Херсонской области из-за украинских атак

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще четверо получили ранения в Херсонской области в результате украинских атак в минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во вторник.

Сальдо написал в своем канале в Мах, что Скадовске от удара дрона по машине погиб мужчина. Еще один мужчина погиб в Великой Кардашинке при детонации мины.

Удары дронов по машинам привели к ранению мужчины в Великих Копанях и еще двух мужчин в Каланчаке. Также ранен мужчина за пределами Великой Лепетихи вследствие атаки БПЛА, информирует губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июня 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Херсонская область
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