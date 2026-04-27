В Турции для российских туристов заработала оплата по СБП

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Турции запустили оплату покупок через Систему быстрых платежей (СБП) в приложениях российских банков, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В Турции появилась альтернатива картам и наличным: российские туристы уже могут оплачивать покупки через СБП - прямо в приложении своего банка", - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, среди торговых точек, в которых можно платить по СБП - аптеки, салоны оптики, магазины продуктов, сладостей и сувениров, магазины и центры текстиля, бары и рестораны и др.

Также в рублях через СБП в Турции можно купить экскурсии, оплатить услуги отельных фотографов и SPA, заказать трансферы и фаст-трек, причем как из Турции, так и из России.

"Технически оплата происходит так: продавец вводит на своем устройстве сумму и название товара или услуги в приложении. На экране формируется QR-код. Турист сканирует QR-код смартфоном, переходит по ссылке на оплату СБП, при этом видит сумму в рублях. Далее выбирает вариант, в каком из банковских приложений ему удобнее оплатить, перенаправляется в выбранное приложение банка, подтверждает и оплачивает покупку", - сказали в АТОР.

Уточняется, что списание идет в рублях с любой карты любого российского банка (поддерживаются и "Мир", и карты Visa и Mastercard), в том числе можно выбрать даже кредитный счет или оплату долями (зависит от банка), а продавец получает оплату на свой счет в турецких лирах.