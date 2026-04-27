В Турции для российских туристов заработала оплата по СБП

В Турции для российских туристов заработала оплата по СБП
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Турции запустили оплату покупок через Систему быстрых платежей (СБП) в приложениях российских банков, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В Турции появилась альтернатива картам и наличным: российские туристы уже могут оплачивать покупки через СБП - прямо в приложении своего банка", - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, среди торговых точек, в которых можно платить по СБП - аптеки, салоны оптики, магазины продуктов, сладостей и сувениров, магазины и центры текстиля, бары и рестораны и др.

Также в рублях через СБП в Турции можно купить экскурсии, оплатить услуги отельных фотографов и SPA, заказать трансферы и фаст-трек, причем как из Турции, так и из России.

"Технически оплата происходит так: продавец вводит на своем устройстве сумму и название товара или услуги в приложении. На экране формируется QR-код. Турист сканирует QR-код смартфоном, переходит по ссылке на оплату СБП, при этом видит сумму в рублях. Далее выбирает вариант, в каком из банковских приложений ему удобнее оплатить, перенаправляется в выбранное приложение банка, подтверждает и оплачивает покупку", - сказали в АТОР.

Уточняется, что списание идет в рублях с любой карты любого российского банка (поддерживаются и "Мир", и карты Visa и Mastercard), в том числе можно выбрать даже кредитный счет или оплату долями (зависит от банка), а продавец получает оплату на свой счет в турецких лирах.

Турция АТОР СБП
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Турции для российских туристов заработала оплата по СБП

 В Турции для российских туристов заработала оплата по СБП

Аракчи верит в укрепление отношений России и Ирана

 Аракчи верит в укрепление отношений России и Ирана

Путин сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана

Brent торгуется у $106,5 за баррель

 Brent торгуется у $106,5 за баррель

Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

 Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

Brent подорожала до $107,4 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 апреля

Иран предложил США открыть Ормузский пролив перед обсуждением ядерной программы

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Хоккайдо в Японии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1934 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9147 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов