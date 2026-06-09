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Более 20 БПЛА уничтожены в Тульской области, пострадавших нет

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об отражении атаки украинских беспилотников во вторник.

"Подразделениями ПВО Минобороны России в период с 8:00 до 20:00 уничтожен 21 украинский беспилотник. Пострадавших нет", - написал Миляев в своем канале в Мах.

По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Глава региона добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Минобороны России Дмитрий Миляев Тульская область
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