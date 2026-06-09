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Часть Махачкалы осталась без газа из-за пожара на газопроводе в Кизилюрте

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Подачу газа частично прекратили в Кизилюрте, Махачкале и двух районах Дагестана, сообщает кизилюртовская администрация в мессенджере Max.

"В результате пожара на магистральном газопроводе "Моздок - Казимагомед" прекращена подача газа в населенные пункты города Кизилюрта, Кизилюртовского района, Кумторкалинского района, а также частично в город Махачкалу", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что только полное прекращение подачи газа позволило избежать дальнейшего распространения огня и остановить факельный пожар.

Ранее со ссылкой на республиканский главк МЧС сообщалось, что 3 взрыва произошло на участке магистрального газопровода диаметром 1200 мм на территории города Кизилюрта (Дагестан). Для ликвидации последствий было привлечено 25 человек и 7 единиц техники.

Магистральный газопровод "Моздок - Казимагомед" в Дагестане после взрыва перекрыт. Факельное горение на газопроводе достигало 15 м в высоту, вскоре оно было ликвидировано.

В свою очередь, врио главы Дагестана Федор Щукин в своем канале в Мах сообщил, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

После взрыва из двух сел Нижний Чирюрт и Гельбах Кизилюртовского района были эвакуированы жители 310 частных домов, в настоящее время они постепенно возвращаются в свои жилища.

Сообщалось о приостановке газоснабжения в городе Кизилюрт, Кизилюртовском, Казбековском и Хасавюртовском районах.

МЧС Хасавюрт Дагестан
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