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Аварийно-восстановительные работы на газопроводе "Моздок-Казимагомед" начнутся в среду утром

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Завтра с утра начнутся аварийно-восстановительные работы на газопроводе "Моздок-Казимагомед", поврежденном в результате взрывов накануне, сообщает правительство Дагестана в ночь на среду.

"Начало аварийно-восстановительных работ запланировано на завтра, с наступлением светлого времени суток", - говорится в сообщении в Max.

По предварительным оценкам, работы могут продлиться до трех суток.

По поручению председателя дагестанского правительства Магомеда Рамазанова место происшествия посетил врио министра энергетики и тарифов региона Марат Шихалиев.

"В администрации Кизилюрта состоялось заседание оперативного штаба. Участники обсудили план первоочередных мероприятий по ликвидации последствий аварии на магистральном газопроводе", - проинформировали в правительстве.

Там добавили, что в настоящее время пострадавших не обнаружено.

Ранее сообщалось о 3-х взрывах на участке магистрального газопровода диаметром 1200 мм на территории города Кизилюрта. Для ликвидации последствий было привлечено 25 человек и 7 единиц техники.

Магистральный газопровод "Моздок - Казимагомед" в Дагестане после взрыва перекрыт. Факельное горение на газопроводе достигало 15 м в высоту, вскоре оно было ликвидировано.

В свою очередь, врио главы Дагестана Федор Щукин в своем канале в Мах сообщил, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

После взрыва из двух сел Нижний Чирюрт и Гельбах Кизилюртовского района были эвакуированы жители 310 частных домов.

Сообщалось о приостановке газоснабжения в Махачкале, Кизилюрте, Кизилюртовском, Казбековском и Хасавюртовском районах.

Хасавюрт Дагестан
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