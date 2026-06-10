Жителей эвакуировали в Миллеровском районе Ростовской области после атаки БПЛА

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Миллеровском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание, эвакированы жители, сообщает глава региона Юрий Слюсарь в ночь среду.

"В Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА. Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых. Информация будет уточнятся", - говорится в сообщении канале губернатора в Max.

На данный момент уничтожено более десятка вражеских беспилотников. Атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы, уточнил Слюсарь.

Ранее сообщалось, что в Миллеровском районе загорелась емкость с топливом в результате падения обломков БПЛА на территории гражданского объекта.