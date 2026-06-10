Поиск

Жителей эвакуировали в Миллеровском районе Ростовской области после атаки БПЛА

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Миллеровском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание, эвакированы жители, сообщает глава региона Юрий Слюсарь в ночь среду.

"В Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА. Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых. Информация будет уточнятся", - говорится в сообщении канале губернатора в Max.

На данный момент уничтожено более десятка вражеских беспилотников. Атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы, уточнил Слюсарь.

Ранее сообщалось, что в Миллеровском районе загорелась емкость с топливом в результате падения обломков БПЛА на территории гражданского объекта.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июня 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы с 10 июня остаются нулевыми

 Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы с 10 июня остаются нулевыми

Факельное горение на магистральном газопроводе в Дагестане ликвидировано

Факельное горение на газопроводе в Дагестане достигает 15 метров в высоту

Пожар произошел на газопроводе в дагестанском Кизилюрте

Что произошло за день: вторник, 9 июня

Пользователей соцсетей за авторизацию через иностранные сервисы штрафовать не будут

 Пользователей соцсетей за авторизацию через иностранные сервисы штрафовать не будут

Пожар на нефтебазе в кубанском Усть-Лабинске после субботней атаки БПЛА потушен

Минцифры и РКН попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку Roblox в РФ

 Минцифры и РКН попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку Roblox в РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2562 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9827 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов