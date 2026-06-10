Силовики отразили атаку условных террористов в ходе учения на Камчатке

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб в Камчатском крае провел масштабное антитеррористическое учение на объектах Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированных в регионе, сообщает в среду пресс-служба краевого управления ФСБ России.

"По легенде учения, группа террористов, прибывшая в акваторию Авачинской губы под видом экипажа грузового судна, совершила атаку на пункты базирования Петропавловск-Камчатский и подводных сил ТОФ с помощью беспилотных воздушных судов (БВС) и безэкипажных катеров (БЭК)", - говорится в сообщении.

Дежурные подразделения уничтожили БВС и БЭК. Военные спасатели, МЧС и Морспасслужба после "атаки" потушили на судне условный пожар и выставили боновые заграждения.

Затем группа условных террористов попыталась захватить объекты подводных сил ТОФ в закрытом городе Вилючинск. Спецподразделения ФСБ, ФСИН и Росгвардии задержали "захватчиков".

В сообщении подчеркивается, что учения способствовали антитеррористической защищенности объектов флота.