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Силовики отразили атаку условных террористов в ходе учения на Камчатке

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб в Камчатском крае провел масштабное антитеррористическое учение на объектах Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированных в регионе, сообщает в среду пресс-служба краевого управления ФСБ России.

"По легенде учения, группа террористов, прибывшая в акваторию Авачинской губы под видом экипажа грузового судна, совершила атаку на пункты базирования Петропавловск-Камчатский и подводных сил ТОФ с помощью беспилотных воздушных судов (БВС) и безэкипажных катеров (БЭК)", - говорится в сообщении.

Дежурные подразделения уничтожили БВС и БЭК. Военные спасатели, МЧС и Морспасслужба после "атаки" потушили на судне условный пожар и выставили боновые заграждения.

Затем группа условных террористов попыталась захватить объекты подводных сил ТОФ в закрытом городе Вилючинск. Спецподразделения ФСБ, ФСИН и Росгвардии задержали "захватчиков".

В сообщении подчеркивается, что учения способствовали антитеррористической защищенности объектов флота.

ФСБ ФСИН ТОФ Петропавловск-Камчатский
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