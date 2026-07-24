Что произошло за день: пятница, 24 июля

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 14%. Также ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6-7% с 4,5-5,5% и понизил прогноз роста ВВП РФ за год с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%.

- Совфед одобрил несколько заметных законов, в том числе об ограничительных мерах для скрывающихся за границей от наказания осужденных релокантов, о введении административной ответственности для маркетплейсов, о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года, о регулировании криптовалют в РФ и другие.

- Россельхознадзор с 27 июля ограничил поставки молочной продукции из Армении, выявив ряд нарушений. Армянская сторона эти нарушения отрицает.

- Часть площадей и товаров после атаки БПЛА на логистические комплексы Wildberries в Симферополе, а также в Санкт-Петербурге и области, удалось сохранить, сообщила Татьяна Ким.

- В Москве ГАИ в ходе рейда против нарушителей на самокатах выписала 3000 штрафов.

- Иран нанес удар по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне.