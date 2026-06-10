В Ростовской области ликвидировали пожары, начавшиеся из-за атаки БПЛА

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Устранены последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в среду утром.

"Возгорание в Миллеровском районе полностью ликвидировано. Люди вернулись в свои дома. Пострадавших нет. Возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе, которое произошло в результате падения обломков БПЛА, также полностью ликвидировано", - написал глава региона в мессенджере Max.

Ранее сообщалось о возгорании емкости с топливом на территории гражданского объекта в Миллеровском районе.