Две следующие ракеты "Союз-5" планируют произвести к лету 2027 года

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Две ракеты-носителя "Союз-5" для проведения испытательных пусков уже изготавливаются, они будут произведены летом следующего года, сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Первый пуск прошел успешно, мы получили телеметрию, нашли, что нужно еще доработать. Учтем это при производстве второй и третьей ракеты, которые уже изготавливаются. Я думаю, что летом следующего года они уже будут произведены и запущены", - сказал Баканов в интервью журналу "Эксперт".

"Нам сейчас важно учесть все проблемы, посмотреть, что нужно доработать, и какая будет итоговая стоимость. Вот эту итоговую стоимость мы рынку и предложим", - сообщил он.

30 апреля с космодрома Байконур состоялся первый пуск ракеты "Союз-5". В "Роскосмосе" сообщили, что первая и вторая ступени отработали штатно, "габаритно-массовый макет выведен на расчётную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана".

После пуска Баканов сообщил, что эксплуатация новой ракеты "Союз-5" позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки на орбиту.

21 мая заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов сообщил, что второй испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-5" состоится во второй половине 2027 года, третий - в 2028 году.

18 мая Баканов сообщил, что госкорпорация готовит еще две ракеты "Союз-5", после чего их производство передадут в серию.

11 апреля глава "Роскосмоса" на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что "Союз-5" станет первой новой ракетой-носителем в РФ с 2014 года.

Головным разработчиком ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" является "РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на самом мощном в мире жидкостном ракетном двигателе РД-171МВ. Это двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с Байконура в рамках совместного проекта с Казахстаном - старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн полезного груза.