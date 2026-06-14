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Взрыв бытового газа произошел в Самаре

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Возгорание началось в жилом доме в Советском районе Самары в результате взрыва бытового газа, сообщает региональная прокуратура в воскресенье в своем телеграм-канале.

"По предварительной информации, в жилом многоквартирном доме по ул. XXII Партсъезда в квартире на первом этаже произошел хлопок бытового газа, произошло возгорание, в результате пострадали жилые помещения", - говорится в сообщении.

Власти решают вопрос о размещении семей, чьи квартиры пострадали. Пункт временного размещения создан на базе местной школы.

По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 300 кв. метров, горят квартиры со второго по четвертый этаж.

По предварительным данным, погибших нет. В медучреждения направлены на осмотр пять человек, в том числе двое детей. Семь человек спасены.

МЧС Самара
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