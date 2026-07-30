Wildberries-Russ сообщила о возгорании на логистическом объекте в Удмуртии из-за атаки

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В связи с атакой на логистический объект Wildberries в Сарапуле (Удмуртия) возникло возгорание, говорится в сообщении Wildberries-Russ.

"На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении. В компании добавили, что на объекте компании была проведена заблаговременная эвакуация.

"Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", - заявили в компании.

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова сообщила в своем канале в Max, что одно из предприятий в республике подверглось атаке беспилотников. По ее данным, пострадавших нет.



