БПЛА атаковали порт Тамань Краснодарского края, повреждена инфраструктура

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - БПЛА атаковали порт Тамань в Краснодарском крае, повреждена портовая инфраструктура, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

"Сегодня, 30 июля 2026 года, в порту Тамань Краснодарского края произошла атака БПЛА. Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с атакой БПЛА в Краснодарском крае.

Порт Тамань находится в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Ранее сообщалось, что обломки БПЛА ночью в четверг упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района. Произошло возгорание. В результате происшествия пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.