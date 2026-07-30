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Удары ВСУ по объектам в Пензенской области и Удмуртии квалифицировали как теракты

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Уголовные дела о терактах возбуждены по фактам ударов украинских беспилотников по гражданским объектам в Пензенской области и Удмуртии, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе логистические центры в Пензенской области и Удмуртской республике", - сказала Петренко в четверг журналистам.

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По ее словам, 30 июля "представители украинских вооруженных формирований нанесли удар беспилотниками по логистическому центру в Пензенской области".

"В результате атаки произошло возгорание, несколько человек пострадали", - сказала Петренко.

Также, отметила она, "был атакован логистический объект в городе Сарапуле Удмуртской республики".

"Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка", - сказала представитель СКР.

"В очередной раз киевский режим демонстрирует безразличие и цинизм, нанося удары по местам нахождения большого количества гражданских товаров, в том числе первой необходимости", - добавила Петренко.

Удмуртия Пензенская область СКР ВСУ
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