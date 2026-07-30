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БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области, один человек пострадал

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Склад Wildberries загорелся в Пензенской области в результате атаки украинских БПЛА, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max.

"Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано", - написал Мельниченко.

Он отметил, что на место прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, а также сотрудники правоохранительных органов. "На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем", - добавил губернатор.

Ранее в четверг на территории Пензенской области была объявлена ракетная и беспилотная опасность, введен план "Ковер".

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июля 2026 года Военная операция на Украине
Wildberries Олег Мельниченко Пензенская область
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БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области, один человек пострадал

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