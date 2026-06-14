Четверо мирных жителей пострадали в ДНР при ударах беспилотников

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Четверо мирных жителей пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Он также уточнил, что в результате этих атак "повреждено два жилых домостроения, девять объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, три грузовых и три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка, Дебальцево, Докучаевск и Иловайск, Кутейниково (Амвросиевский м.о.), Ясиноватая (Ясиноватский м.о.)".