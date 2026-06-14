Минобороны РФ сообщает о поражении более 100 БПЛА за семь часов воскресенья

Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 14:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как заявили в Минобороны РФ, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.