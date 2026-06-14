Девять человек пострадали в результате ДТП в Ингушетии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В результате автомобильной аварии на трассе Назрань-Малгобек в Ингушетии пострадали девять человек, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в республиканском МЧС.

"14 июня в центр обработки вызовов службы "112" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Назрань-Малгобек. Установлено, что произошло столкновение трёх автомобилей: марки Хамер, Тойота Камри и Лада Гранта", - сказал представитель ведомства.

По его данным, в результате ДТП пострадали девять человек, из них двоих на карете скорой помощи доставили в республиканскую больницу Назрани.

Причины аварии выясняют дорожные полицейские.