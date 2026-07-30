Трамп запросил дополнительные модификации законопроекта о санкциях против РФ

СМИ считают, что это может затруднить процесс одобрения предложения

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В рассматриваемый Конгрессом законопроект о санкциях против РФ следует добавить опцию введения пошлин против торговых партнеров Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я хотел бы, чтобы они добавили меры против Ирана: речь о пошлинах, не о санкциях. Думаю, что это важно", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее в июле сенаторы США добавили в документ меры, продлевающие введенный в 1996 году санкционный режим против Ирана. Однако эти меры не предусматривают возможность пошлин.

В настоящее время законопроект, который, среди прочего, дает возможность введения президентом пошлин против стран, покупающих большие объемы российских энергоресурсов, находится на рассмотрении в Сенате. Американские СМИ отмечают, что сенаторы планировали завершить утверждение документа до начинающихся у них 10 августа летних каникул.

Затем законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей. В настоящее время она уже находится на каникулах и возобновит работу в сентябре. Издание The Hill отмечает, что предложение Трампа, скорее всего, усложнит процесс одобрения законопроекта о санкциях. Изначально планировалось, что конгрессмены рассмотрят по ускоренной схеме уже одобренный сенаторами законопроект. Однако теперь, возможно, членам Палаты представителей от Республиканской партии придется отказаться от этой схемы и начать вносить поправки в текст, чтобы учесть новые пожелания Трампа. В таком случае работа над законопроектом затянется, а демократы из Палаты представителей могут не поддержать новый вариант документа. Также они могут попытаться внести и свои предложения о поправках.

Если же Палата представителей проигнорирует позицию Трампа и примет законопроект в нынешнем виде, то президент США может применить право вето. При таком развитии событий республиканцам нужно будет решить, хотят ли они пойти против своего лидера и обойти вето: для этого им потребуется две трети голосов в обеих палатах Конгресса. Без поддержки демократов такое не будет возможно.