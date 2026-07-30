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Шестаков переизбран мэром Владивостока

Шестаков переизбран мэром Владивостока
Мэр Владивостока Константин Шестаков
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Депутаты думы Владивостока в четверг на очередном заседании избрали мэром города на ближайшие пять лет Константина Шестакова, занимающего эту должность с 2021 года, передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания.

Кандидатуру Шестакова поддержали единогласно, за него проголосовали все 30 присутствующих депутатов. Вторым кандидатом была депутат думы Владивостока Алеся Корсак.

Шестаков на заседании сообщил, что в ближайшие пять лет необходимо продолжить работу по реализации мастер-плана города, строительству новых дорог, модернизации трамвайного парка и благоустройству городской среды.

Главы муниципальных образований Приморского края избираются местными представительными органами из кандидатов, представленных губернатором региона. В первый раз Шестаков был избран мэром Владивостока депутатами гордумы 29 июля 2021 года на пятилетний срок.

Владивосток Константин Шестаков Приморский край
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