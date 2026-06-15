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В РФ заблокировано 18 тыс. интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАДах

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Доступ к 18 тыс. интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок, реализация которых запрещена в России, заблокирован в РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано 18 тыс. подобных площадок", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в их числе интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и/или содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, среди которых "NOW Витамин Д3 для костей и зубов", "NOW High Potency Vitamin D3, 10000МЕ 30 мягких капсул", "Biohacking Mantra Tyrosine", а также продукция, являющаяся опасной, "NAC, N-ацетил L-цистеин".

Роспотребнадзор РФ
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