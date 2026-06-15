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Лавров совершает двухдневный визит в Белоруссию

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14-15 июня посещает Минск с рабочим визитом.

"Программой пребывания предусмотрены его аудиенция у президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко и переговоры с министром иностранных дел М. В. Рыженковым в узком и расширенном форматах, а также возложение венка к Монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отмечают, что в ходе встреч будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. "Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства (СГ) и повышению международного профиля этого объединения. Будет намечен график ключевых совместных мероприятий и двусторонних контактов", - информирует МИД.

"Ожидается традиционная "сверка часов" по вопросам внешнеполитической координации в рамках евразийских интеграционных объединений и различных международных организаций, а также при выстраивании отношений с третьими странами. Будет рассмотрен ход реализации совместных инициатив, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада", а также формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке", - говорится в сообщении.

МИД РФ Сергей Лавров РФ Белоруссия Александр Лукашенко
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