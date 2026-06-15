В Москве пройдут переговоры глав правительств России и Лаоса

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет в Москве переговоры с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном.

"Главы правительств планируют обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества", - сообщила пресс-служба правительства РФ.

Отдельное внимание, как ожидается, будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и других сферах.

Премьер-министр Лаоса пробудет в России с 14 по 17 июня.

Как отметили в аппарате правительства, российско-лаосское сотрудничество основано на традициях дружбы и взаимной поддержки. Россия и Лаос поддерживают регулярный политический диалог, в том числе на высшем уровне. 9 мая 2026 г. в Москве прошла встреча президента России с президентом Лаоса, генеральным секретарём ЦК Народно-революционной партии Лаоса.

Координацию взаимодействия в практических областях осуществляет межправительственная российско-лаосская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, с российской стороны ее возглавляет глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"Позиции России и Лаоса по актуальным вопросам мировой политики близки или совпадают, что позволяет эффективно взаимодействовать в рамках ведущих международных и региональных форматов", - отметили в аппарате правительства.

В рамках сотрудничества России и Лаоса прорабатываются проекты в сфере мирного атома, разведки и добычи полезных ископаемых, топливно-энергетического комплекса. Стороны совместно работают над совершенствованием логистических цепочек с использованием железнодорожного транспорта, а также возможностей группы FESCO.

На двусторонней повестке дня - инициативы в сферах информационно-коммуникационных технологий и освоения космоса, отметили в правительстве России.

В рамках сотрудничества в сфере образования и подготовки кадров в России прошли обучение более 8 тысяч гражданских специалистов для Лаоса, в шести государственных школах Вьентьяна с 2024 г. открыты классы изучения русского языка.

Русский язык преподаётся в ряде вузов Лаоса и в Центре открытого образования, также прорабатывается проект строительства российско-лаосской школы во Вьентьяне.