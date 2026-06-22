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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Водителей и пассажиров, находящихся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В воскресенье мост был перекрыт для движения автотранспорта более девяти часов. "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) сообщал о задержке 11 поездов в сообщении с Крымом.

Крымский мост
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Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

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