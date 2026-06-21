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В сообщении с Крымом задерживаются 11 поездов

В сообщении с Крымом задерживаются 11 поездов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) сообщил о задержке 11 поездов в сообщении с Крымом из-за перекрытия движения по Крымскому мосту.

В своем телеграм-канале ГСЭ указал, что, по данным на 9:00 мск воскресенья, задерживаются два состава в Москву из Керчи на 1,5 часа и 8 часов.

Кроме того, опаздывают составы в Керчь из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска, в Симферополь из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера и Минеральных Вод, в Феодосию и Севастополь из Москвы. Время задержки - от 1,5 до 8,5 часа.

"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - добавили в ГСЭ.

В Крыму, по данным МЧС, с вечера субботы объявлена беспилотная опасность. С 0:44 мск перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту, ограничение действует до сих пор.

Гранд Сервис Экспресс ГСЭ Керчь Адлер Крым Крымский мост
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