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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла на 35 тыс. га за сутки

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Почти 170 тыс. га леса горит в Красноярском крае по состоянию на утро воскресенья, сообщает региональный лесопожарный центр.

"По оперативной информации, на территории края действует 89 лесных пожаров на общей площади 168 тыс. 159,2 га. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 93 лесных пожарах, действующих на общей площади 133 тыс. га.

В тушении принимают участие 1 тыс. 320 человек, задействовано 22 единицы техники.

С 10 июня в регионе действует режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Красноярский край МЧС РФ
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