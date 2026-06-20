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Площадь лесных пожаров на севере Красноярского края превысила 133 тыс. га

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Более 133 тыс. га леса горит на севере Красноярского края, сообщает в субботу региональный лесопожарный центр.

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"По оперативной информации на 08:45 (04:45 мск) 20 июня 2026 года на территории края действует 93 лесных пожара на общей площади 133,6 тыс. га", - говорится в сообщении.

Очаги возгораний действуют в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском округах.

Угрозы населенным пунктам нет.

Как сообщалось, в ликвидации лесных пожаров в регионе участвуют более 1,6 тыс. человек, в том числе межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, а также авиапожарные из других регионов.

Усилена группировка специалистов по проведению взрывных работ - они необходимы для оперативного прокладыванию минерализованных полос, чтобы остановить огонь на большой территории.

По условиям погоды для искусственного вызывания осадков применяют самолет-зондировщик Ан-26, задействуют более 30 воздушных судов, в том числе вертолеты Авиалесоохраны и МЧС с водосливными устройствами.

С 10 июня в регионе действует режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Красноярский край леса пожары
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