В Новосибирской области до конца июня сохранится аномальная жара

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Новосибирской области до конца июня сохранится аномально жарка погода, сообщило областное МЧС со ссылкой на прогноз Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и охране окружающей среды.

С 25 по 30 июня в регионе будет днем до плюс 30 градусов Цельсия и выше.

Вырастет риск гибели людей на водных объектах, возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта.

В регионе сохранится высокая пожароопасность 4 класса и чрезвычайная пожароопасность 5 класса, остается высоким риск возникновения очагов природных пожаров.

Сейчас в Новосибирске плюс 28 градусов.