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ФСБ сообщила о задержании в Приморье подростков, готовивших теракт на объекте Росгвардии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Приморском крае трех подростков, которые по заданию террористической организации, запрещенной в РФ, собирали сведения о сотрудниках правоохранительных органов, а также готовили теракт на объекте Росгвардии.

Как объявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг, несовершеннолетние жители городов Находки и Владивостока, действуя по указанию кураторов, собирали сведения о военнослужащих органов правопорядка, участвовавших в специальной военной операции. Подростки снимали места жительства и работы военнослужащих, их автомобили и места парковки, а также подыскивали места, где можно спрятать взрывные устройства "с целью совершения диверсионно-террористического акта на одном из объектов Росгвардии".

Следственным отделом УФСБ по Приморскому краю возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

"В ходе проведенных обысков по местам жительства фигурантов уголовного дела изъяты необходимые для изготовления самодельных зажигательных устройств компоненты, предметы и документы, имеющие значение для расследования", - заявили в ФСБ.

Задержанным избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, они признали вину и "активно сотрудничают со следствием".

ФСБ Росгвардия Приморский край
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