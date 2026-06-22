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Минпросвещения контролирует вывоз детей из Крыма

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Минпросвещения России держит на контроле ситуацию с приостановкой детского отдыха в Крыму, из "Артека" организован плановый вывоз детей домой, заезд в "Алые паруса" отменен; родителям предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, сообщили в пресс-службе министерства.

При ведомстве сформировали оперативный штаб для решения текущих вопросов.

По указу главы Крыма Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.

"В настоящее время организован плановый вывоз детей из "Артека" к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения", - отмечается в сообщении.

Заезд во Всероссийский детский центр "Алые паруса" был отменен.

Вся информация родителям передается в индивидуальном порядке. В сложившихся обстоятельствах им предложат альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России.

В Минпросвещения призывают ориентироваться на официальные источники информации.

Артек Крым Алые паруса Минпросвещения
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