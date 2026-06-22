ФНС в суде потребовала от Зиявудина Магомедова 1,2 млрд рублей

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - УФНС по Кировской области 15 июня подало в Арбитражный суд Москвы требование о включении в реестр кредиторов совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова более 1,2 млрд рублей.

Как отмечается в определении на сайте суда, суд принял требование к производству и решил рассмотреть его "единолично без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве".

18 декабря 2025 года признанное банкротом ОАО "ГлобалЭлектроСервис" подало в суд требование о включении в реестр кредиторов Магомедова 35,7 млрд рублей.

15 января 2026 года Арбитражный суд Москвы принял к производству требование инспекции ФНС №4 по Москве о включении 60,1 млн рублей в реестр кредиторов Магомедова. 2 июня эта сумма была включена в реестр кредиторов должника.

27 января в суд поступило требование ГКУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" о включении 753 млн рублей в реестр кредиторов Магомедова, 30 января - ООО "Стройновация" (размер не указан), 4 февраля - требование ПАО "Россети" на сумму 1,1 млрд рублей.

Во всех определениях суда говорилось, что требования будут рассмотрены судьей единолично без проведения заседания. Однако позднее суд решил рассмотреть требование ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) в судебном заседании.

18 мая 2026 года суд признал обоснованным поданное 8 декабря 2025 года требование ДВМП к Магомедову на сумму 81,3 млрд рублей и включил эту сумму в реестр кредиторов должника.

В конце мая суд признал обоснованным требование комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт Петербурга к Магомедову в размере 2,2 млрд рублей. Суд включил эти денежные средства в реестр кредиторов должника. Суд принял к производству поступившее в конце декабря 2025 года требование комитета 14 января 2026 года.

10 июня суд признал обоснованным требование ПАО "Россети" к Магомедову на сумму 1,1 млрд рублей. Суд включил в реестр кредиторов бизнесмена 788,2 млн рублей основного долга, 294,3 млн рублей процентов и 1,9 млн рублей госпошлины.

Арбитражный суд Москвы 14 ноября 2025 года по заявлению ОАО "ГлобалЭлектроСервис" признал Магомедова несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении него сроком на шесть месяцев процедуру реализации имущества.

Суд тогда включил в реестр кредиторов бизнесмена 107,3 млн рублей долга перед заявителем. Финансовым управляющим должника был утвержден Денис Черкашин.

Заявление компании поступило в суд 25 января 2023 года.

В декабре 2022 года Мещанский суд назначил Зиявудину Магомедову 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 2,5 млн рублей. Его брата Магомеда приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал в доход государства принадлежавшие Зиявудину Магомедову доли в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО", а также акции АО "Русская тройка", АО "Портовый флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско бункер" и др.