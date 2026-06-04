Суд признал обоснованным требование ДВМП к Зиявудину Магомедову на 81 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 18 мая признал обоснованным требование ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) к совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову на сумму 81,3 млрд рублей.

Как сказано в определении суда, изготовленном 2 июня, суд включил эту сумму в реестр кредиторов должника.

Заявление ДВМП поступило в суд 8 декабря 2025 года. Суд его принял к производству 10 декабря.

Ранее сообщалось, что 18 декабря 2025 года признанное банкротом ОАО "ГлобалЭлектроСервис" подало в суд требование о включении в реестр кредиторов Магомедова 35,7 млрд рублей.

15 января 2026 года Арбитражный суд Москвы принял к производству требование инспекции ФНС №4 по Москве о включении 60,1 млн рублей в реестр кредиторов Магомедова. 2 июня эта сумма была включена в реестр кредиторов должника.

27 января в суд поступило требование ГКУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" (ГКУ КО "РУЗКС") о включении 753 млн рублей в реестр кредиторов Магомедова, 30 января - ООО "Стройновация" (размер не указан), 4 февраля - требование ПАО "Россети" на сумму 1,1 млрд рублей.

Во всех определениях суда, размещенных на сайте, говорилось, что требования будут рассмотрены судьей единолично без проведения заседания. Однако позднее суд решил рассмотреть требование ДВМП в судебном заседании.

В конце мая суд признал обоснованным требование комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт Петербурга к Магомедову в размере 2,2 млрд рублей. Суд включил эти денежные средства в реестр кредиторов должника. Суд принял к производству поступившее в конце декабря 2025 года требование комитета 14 января 2026 года.

Арбитражный суд Москвы 14 ноября 2025 года по заявлению ОАО "ГлобалЭлектроСервис" признал Магомедова несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении него сроком на шесть месяцев процедуру реализации имущества.

Суд тогда включил в реестр кредиторов бизнесмена 107,3 млн рублей долга перед заявителем. Финансовым управляющим должника был утвержден Денис Черкашин.

Заявление компании поступило в суд 25 января 2023 года.

В декабре 2022 года Мещанский суд приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 2,5 млн рублей Его брата Магомеда приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал в доход государства принадлежавшие Зиявудину Магомедову доли в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО", а также акции АО "Русская тройка", АО "Портовый флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско бункер" и др.