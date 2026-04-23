Совет по кодификации при президенте отклонил рамочный закон об ИИ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на заседании в четверг отклонил проект федерального закона "Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в России".

Эксперты указали на фундаментальный недостаток инициативы: попытку создать параллельное регулирование отношений, которые являются предметом Гражданского кодекса, и уже в нем урегулированы. Те же новеллы, что противоречат ГК, в частности, подрывающие основы авторского права, были признаны недопустимыми. По мнению Совета, если изъять из проекта некорректно включенные в него нормы частного права, от него останется лишь несколько публично-правовых положений, декларации и глоссарий. Таким образом, у законопроекта фактически отсутствует самостоятельный предмет регулирования, отметили эксперты.

"Гражданский кодекс - это фундамент, и пытаться строить на нём отдельные, противоречащие ему конструкции для каждой новой технологии - это путь к правовому хаосу. Если есть несколько здравых идей публично-правового характера - их место в профильном законе, а не в пустой законодательной оболочке", - сказал, комментируя итоги заседания, председатель Совета Павел Крашенинников.

Он высказал мнение членов Совета, которые выступили против "размытых формулировок" в регулировании искусственного интеллекта". "Закон должен регулировать и давать ясность, а не повод для злоупотреблений. Задача Совета - обеспечивать системность и стабильность гражданского законодательства, а не одобрять юридически пустые, хоть и модно звучащие инициативы", - считает Крашенинников.

Заключения Совета будут направлены в администрацию президента, правительство и палаты Федерального Собрания для учета в дальнейшей законопроектной работе.

Госдума в мае планирует принять поправку о праве регионов запрещать продажу вейпов

 Госдума в мае планирует принять поправку о праве регионов запрещать продажу вейпов

Более 10 БПЛА уничтожили в Самарской области, есть жертва и пострадавшие

Решетников назвал замедление инфляции абсолютно устойчивой тенденцией

 Решетников назвал замедление инфляции абсолютно устойчивой тенденцией

Песков не относит следственные действия в отношении руководства "Эксмо" к президентской повестке

Потребность России в специалистах с высшим образованием к 2032 году оценена в 4,5 млн человек

 Потребность России в специалистах с высшим образованием к 2032 году оценена в 4,5 млн человек

Глава РСПП призвал ЦБ снизить ключевую ставку в пятницу сразу на 1 п.п.

Один пострадавший при обрушении подъезда в Сызрани остается в тяжелом состоянии

 Один пострадавший при обрушении подъезда в Сызрани остается в тяжелом состоянии

Соглашения с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок заключат в ближайшие дни

ФАС заявила, что рост цен на АЗС не превышает инфляцию

 ФАС заявила, что рост цен на АЗС не превышает инфляцию
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9101 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1868 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов