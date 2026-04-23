Совет по кодификации при президенте отклонил рамочный закон об ИИ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на заседании в четверг отклонил проект федерального закона "Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в России".

Эксперты указали на фундаментальный недостаток инициативы: попытку создать параллельное регулирование отношений, которые являются предметом Гражданского кодекса, и уже в нем урегулированы. Те же новеллы, что противоречат ГК, в частности, подрывающие основы авторского права, были признаны недопустимыми. По мнению Совета, если изъять из проекта некорректно включенные в него нормы частного права, от него останется лишь несколько публично-правовых положений, декларации и глоссарий. Таким образом, у законопроекта фактически отсутствует самостоятельный предмет регулирования, отметили эксперты.

"Гражданский кодекс - это фундамент, и пытаться строить на нём отдельные, противоречащие ему конструкции для каждой новой технологии - это путь к правовому хаосу. Если есть несколько здравых идей публично-правового характера - их место в профильном законе, а не в пустой законодательной оболочке", - сказал, комментируя итоги заседания, председатель Совета Павел Крашенинников.

Он высказал мнение членов Совета, которые выступили против "размытых формулировок" в регулировании искусственного интеллекта". "Закон должен регулировать и давать ясность, а не повод для злоупотреблений. Задача Совета - обеспечивать системность и стабильность гражданского законодательства, а не одобрять юридически пустые, хоть и модно звучащие инициативы", - считает Крашенинников.

Заключения Совета будут направлены в администрацию президента, правительство и палаты Федерального Собрания для учета в дальнейшей законопроектной работе.

