Принят закон о расширении механизма экспериментальных правовых режимов для тестирования ИИ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла закон об увеличении максимального срока экспериментальных правовых режимов (ЭПР) с трех до пяти лет и возможности их запуска в сферах, где специальное регулирование пока отсутствует, в частности, в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Законопроект № 1158700-8 был внесен в Госдуму группой сенаторов в феврале, изменения вносятся в закон "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в РФ" и содержат три ключевых изменения. Во-первых, предлагается отменить обязательное требование о наличии "нормативного барьера" для запуска эксперимента, т.е. снять условие, по которому ЭПР можно устанавливать лишь там, где уже существует регулирование, создающее препятствия для инноваций. Во-вторых, предлагается увеличить максимальный срок действия ЭПР с трех до пяти лет. В-третьих, предоставить участникам ЭПР возможность выходить из эксперимента по собственному обращению.

По мнению авторов, принятие закона позволит открыть возможность для экспериментов в сферах, где регулирование сейчас отсутствует, и прежде всего в области искусственного интеллекта и обмена промышленными данными. Продление максимального срока до пяти лет авторы обосновывают накопленной практикой, когда из семи программ ЭПР, по которым сроки реализации подходили к завершению, продлено шесть программ.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.