Набиуллина назвала чрезмерное регулирование основным риском для развития ИИ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Банк России одним из основных рисков для развития в стране технологий искусственного интеллекта считает возможность его слишком сильного регулирования, в своей политике предпочитает придерживаться "мягкого" подхода, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.

"Основной риск сейчас с точки зрения искусственного интеллекта, на мой взгляд, это перерегулирование. Вот этот баланс, он должен быть какой? Да, нам нужен общий понятийный аппарат в законе, и нам нужно стимулирование разработки собственных моделей и их применения. Но вот сейчас детально начинать ограничивать, и исходя из этих рисков, которые не все понимают, мне кажется, просто у нас затормозится все", - сказала она.

"Финансовая сфера очень продвинутая с точки зрения искусственного интеллекта. Здесь, конечно, очень важно просто не поставить эти барьеры, на мой взгляд. Мы предпочитаем, честно говоря, "мягкое" регулирование", - добавила она.

Необходимость не ограничивать, а наоборот, стимулировать развитие ИИ отметил глава ВТБ Андрей Костин. "На этом этапе очень важно сделать прорыв, потому что искусственный интеллект - необычайно важная тема, действительно, вы правы, и для страны, и для экономики, но для банковского сектора тоже. И мы все, конечно, сейчас серьезно на эту тему настроены (...) Я только за то, что на сегодня должно быть максимально либеральное законодательство и без каких-то экстремальных ограничений, к которым мы, к сожалению, склонность имеем", - сказал он.

По его словам, России сейчас нужно осуществить рывок в развитии ИИ, поскольку Россию в этой сфере намного обгоняют США и Китай. "У нас все равно, что бы мы не делали, все равно китайские буквы проявляются. Поэтому в этом плане, конечно, надо брать наработки мировые, которые существуют, и делать", - добавил он.

Мнение Костина поддержал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. "Я считаю, что на текущем этапе регулировать не нужно. Да и, честно говоря, сказать профессионально, невозможно", - сказал Верхошинский.

Минцифры в марте опубликовало законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта. Документ в том числе закрепляет на законодательном уровне само понятие искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка. Ожидается, что закон будет действовать начиная с 1 сентября 2027 года.