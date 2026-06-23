Число пострадавших в результате урагана свердловчан достигло 16

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Последствия урагана, обрушившегося на Свердловскую область вечером в понедельник, продолжают устранять, число пострадавших достигло 16, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"По состоянию на 06:00 (по местному времени, 04:00 по Москве - ИФ): повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередач. Полностью разрушены 32 частных жилых дома. За медицинской помощью обратились 16 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, поздно вечером в понедельник в свердловском городе Кушва, по данным МЧС, из-за "комплекса опасных метеорологических явлений" без электроснабжения остались более чем 4 тыс. частных домов. Почти 100 домов получили повреждения. К медикам обратились 15 человек, из них один был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь оказали на месте.