На западе и севере Крыма нарушено электроснабжение

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - На западе и севере Крыма нарушено электроснабжение, сообщает "Крымэнерго".

"В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городских округов Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой; Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов", - сообщила компания.

Начались восстановительные работы. Ожидается, что электроснабжение восстановят в течение суток.