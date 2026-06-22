На востоке Крыма случился сбой с электроснабжением

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - На востоке Крыма нарушено электроснабжение из-за повреждения сетей, сообщило госпредприятие "Крымэнерго".

Идут аварийно-восстановительные работы. Ожидается, что электроснабжение восстановят к 17:00 по Москве.

21 июня в Крыму начали вводить графики подачи электроэнергии из-за аварий на объектах энергетики. Утром того же дня в "Крымэнерго" сообщили о частичном отключении электричества на северо-западе, юге и в центре Крыма из-за повреждений сетей.

"Крымэнерго", созданное в мае 2014 года, является основным электросетевым предприятием Крыма.