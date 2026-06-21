Графики подачи электроэнергии вводят в Крыму из-за аварий на инфраструктуре

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Графики подачи электроэнергии вводят в Крыму из-за аварий на объектах энергетики, сообщили на госпредприятии "Крымэнерго" в воскресенье.

"В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электрической энергии по регионам полуострова", - говорится в канале компании в Max.

Уточняется, что информацию о графиках разместят на сайте предприятия и на страницах муниципалитетов.

Утром в воскресенье в "Крымэнерго" сообщили о частичном отключении электричества на северо-западе, юге и в центре Крыма из-за повреждений сетей.

"Крымэнерго", созданное в мае 2014 года, является основным электросетевым предприятием Крыма.