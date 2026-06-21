Поиск

Графики подачи электроэнергии вводят в Крыму из-за аварий на инфраструктуре

Графики подачи электроэнергии вводят в Крыму из-за аварий на инфраструктуре
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Графики подачи электроэнергии вводят в Крыму из-за аварий на объектах энергетики, сообщили на госпредприятии "Крымэнерго" в воскресенье.

"В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электрической энергии по регионам полуострова", - говорится в канале компании в Max.

Уточняется, что информацию о графиках разместят на сайте предприятия и на страницах муниципалитетов.

Утром в воскресенье в "Крымэнерго" сообщили о частичном отключении электричества на северо-западе, юге и в центре Крыма из-за повреждений сетей.

"Крымэнерго", созданное в мае 2014 года, является основным электросетевым предприятием Крыма.

Крым Крымэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СКР возбудил дело о теракте из-за атаки дронов ВСУ по инфраструктуре Керченского полуострова

Графики подачи электроэнергии вводят в Крыму из-за аварий на инфраструктуре

 Графики подачи электроэнергии вводят в Крыму из-за аварий на инфраструктуре

Ушаков констатировал, что одна из сторон не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа

 Ушаков констатировал, что одна из сторон не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа

Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован

В Севастополе обезвредили упавший на дом БПЛА с боезарядом

В Крыму госпитализированы 14 пострадавших при атаке беспилотников ВСУ

Пьяный мужчина напал на детей в лагере в Туве

 Пьяный мужчина напал на детей в лагере в Туве

Электроснабжение Крыма частично нарушено

 Электроснабжение Крыма частично нарушено

Временные отключения света вводят в Севастополе

Движение по Крымскому мосту возобновлено после девятичасовой остановки
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2769 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10026 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов