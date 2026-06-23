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Электроснабжение восстановили в 3 тысячах домов Кушвы и окрестностей после урагана

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Свердловской области после урагана вернули электричество в более чем три тысячи домов в городе Кушва, сообщил начальник пресс-службы управления МЧС по региону. Владимир Пургин.

"За ночь электроснабжение восстановлено в более чем 3 тысячи домов. Социально значимые объекты находятся на резервном электропитании. В поселке Баранчинском электроснабжение восстановлено полностью", - сказал он.

Всего ликвидацией последствий урагана занимаются более 180 человек и свыше 30 единиц спецтехники.

По данным областного департамента информационной политики, ночью энергетики возобновили электроснабжение Кушвы по сети 35-110 кВ.

"К 6:00 23 июня было возобновлено электроснабжение по основной сети населенных пунктов Горноуральского и Верхнетуринского муниципальных округов. Ремонтные бригады приступили к отработке заявок жителей частных домов", - уточнили в департаменте.

Восстановлением подачи света заняты более 50 человек и около 25 единиц спецтехники.

Учебные учреждения в Кушве функционируют в полном объеме.

"Пункт ЕГЭ начал работать по установленному графику, все ученики приступили к аттестационным испытаниям. Для учеников поврежденной школы № 6 экзамены организованы в другой школе", - пояснили в ведомстве.

Часть детских садов требует восстановления, все воспитанники по заявкам родителей получили места в действующих детсадах. Детский оздоровительный лагерь работает в стандартном режиме. В администрации организован прием заявлений жителей, имущество которых пострадало из-за сильного ветра.

"В Туринске, где также зафиксированы сильные порывы ветра, есть незначительные повреждения зданий школ и детсадов, не влияющие на их работу", - добавили в департаменте.

Вечером 22 июня Кушва и поселок Баранчинский попали под удар урагана. По данным ГУ МЧС, пострадали 16 человек, были полностью разрушены 32 частных дома, еще 99 повреждены, также повреждены 25 автомобилей и 15 линий электропередач.

ЕГЭ МЧС Туринск Кушва Свердловская область Владимир Пургин
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