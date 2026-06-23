В Кушве из-за урагана в шахте до утра застряли 16 горняков

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В одной из шахт Кушвы из-за урагана 22 июня отключилось электричество и там были заблокированы 16 горняков, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"У нас оставались шахтеры под землей, потому что не стало электроэнергии, и перестали работать скипы, чтобы поднять людей. И 16 человек у нас были заблокированы в шахте. Работа была организована. В 4 часа утра все шахтеры были подняты. Все нормально себя чувствуют, уже все по домам", - рассказал глава региона журналистам.

По его словам, шахта, а также другие предприятия Кушвы и больницы сейчас работают в штатном режиме.

"Электроэнергия на все предприятия подана. Есть поваленные столбы и провода, которые оборваны", - добавил Паслер.

Восстановление проводов завершится 24 июня, продолжил он. В течение двух дней планируется завершить подачу газа в дома.

Теперь власти сконцентрированы на задаче по уборке города от последствий урагана. "Все предприятия, как города, так и близлежащих территорий, подтвердили и направляют уже свои бригады (...) оснащенные техникой, обученные, с пилами для того, чтобы распилить вывезти мусор из города", - сказал Паслер.

Кушва и поселок Баранчинский вечером 22 июня попали под удар урагана. По данным ГУ МЧС, пострадали 16 человек, были полностью разрушены 32 частных дома, еще 99 повреждены. Были также повреждены 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. В городе ввели режим ЧС.