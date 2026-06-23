Накрывший Кушву ураган назван частью идущего на север циклона

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ураган, который вечером 22 июня накрыл город Кушва в Свердловской области, является частью циклона, идущего сейчас на север Урала, сообщила "Интерфаксу" главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

"Фронтальные разделы этого циклона проходят через территорию Свердловской области. И вот наиболее активная часть проходила как раз вдоль гор в районе Тагила, Кушвы и перемещалась к северу. Образовался в этом месте смерч. Этот смерч уже затух", - сообщила Шепоренко.

Предупреждение синоптиков о сохранении вероятности в регионе сильных дождей, града и шквалистого ветра, выпущенное днем 22 июня, сохраняется и на 23 июня.

"Наше предупреждение действует и сегодня. И еще думаем продлить его на завтра, поскольку фронт остается здесь", - добавила Шепоренко.

Она отметила, что центральная часть циклона сейчас перемещается на север.

Вечером 22 июня Кушва и поселок Баранчинский попали под удар урагана. По данным МЧС, пострадали 16 человек, были полностью разрушены 32 частных дома, еще 99 повреждены, также повреждены 25 автомобилей и 15 линий электропередач.