Поиск

Европейские лидеры хотят обсудить с Трампом на G7 перспективы переговоров РФ и Украины

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Европейские страны намерены на предстоящем саммите G7 во Франции добиваться поддержки президентом США Дональдом Трампом инициативы с организацией переговоров между Россией и Украиной, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"Европейские лидеры намерены воспользоваться встречами с Трампом на саммите во Франции на следующей неделе, чтобы заручиться его поддержкой в отношении планов по продвижению новых мирных переговоров между Россией и Украиной", - пишет агентство.

По словам источников, Великобритания, Франция и Германия считают, что нынешние условия создают новые возможности для переговоров.

Согласно информации Bloomberg, лидеры этих стран "хотят, чтобы Россия согласилась на немедленное прекращение огня на нынешней линии фронта в качестве отправной точки для переговоров, а также на надежные гарантии безопасности для Украины, включая размещение многонациональных сил".

Власти ФРГ, Британии и Франции не стали комментировать эту информацию.

Между тем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве в настоящий момент не видят интереса со стороны США в реализации пониманий, достигнутых на российско-американском саммите в Анкоридже.

"Мы к переговорам готовы, к переговорам честным, без жульничества", - также сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш.

"Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому какого-либо интереса", - заявил глава МИД РФ.

США G7 Украина Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ереване заявили, что не получали от РФ уведомлений о пересмотре цен на газ

CNN узнал о продолжении диалога США и Ирана, несмотря на недавний обмен ударами

 CNN узнал о продолжении диалога США и Ирана, несмотря на недавний обмен ударами

Что случилось этой ночью: четверг, 11 июня

США применили "Томагавки" для ударов по Ирану в ночь на четверг

Иран ударил по американским истребителям на авиабазе в Иордании

Трамп призвал республиканцев в Конгрессе выделить Пентагону $350 млрд

Уолл-стрит в среду резко снизилась из-за ускорения инфляции и международной напряженности

 Уолл-стрит в среду резко снизилась из-за ускорения инфляции и международной напряженности

В КСИР пообещали превратить Ближний Восток в "ад" для США

Американские военные сообщили о завершении ударов по Ирану

 Американские военные сообщили о завершении ударов по Ирану

Силы КСИР атаковали и уничтожили 18 целей на военных базах США на Ближнем Востоке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2603 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9851 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов