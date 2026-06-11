Европейские лидеры хотят обсудить с Трампом на G7 перспективы переговоров РФ и Украины

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Европейские страны намерены на предстоящем саммите G7 во Франции добиваться поддержки президентом США Дональдом Трампом инициативы с организацией переговоров между Россией и Украиной, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"Европейские лидеры намерены воспользоваться встречами с Трампом на саммите во Франции на следующей неделе, чтобы заручиться его поддержкой в отношении планов по продвижению новых мирных переговоров между Россией и Украиной", - пишет агентство.

По словам источников, Великобритания, Франция и Германия считают, что нынешние условия создают новые возможности для переговоров.

Согласно информации Bloomberg, лидеры этих стран "хотят, чтобы Россия согласилась на немедленное прекращение огня на нынешней линии фронта в качестве отправной точки для переговоров, а также на надежные гарантии безопасности для Украины, включая размещение многонациональных сил".

Власти ФРГ, Британии и Франции не стали комментировать эту информацию.

Между тем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве в настоящий момент не видят интереса со стороны США в реализации пониманий, достигнутых на российско-американском саммите в Анкоридже.

"Мы к переговорам готовы, к переговорам честным, без жульничества", - также сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш.

"Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому какого-либо интереса", - заявил глава МИД РФ.