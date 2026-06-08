Москва не видит интереса Вашингтона к переговорам по Украине

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Москве в настоящий момент не видят интереса со стороны США в реализации пониманий, достигнутых на российско-американском саммите в Анкоридже, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы к переговорам готовы, к переговорам честным, без жульничества", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш.

Министр выразил надежду, что "опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, этот опыт не повторится в отношении договоренностей Аляски".

"Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому какого-либо интереса", - заявил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, "президент (РФ Владимир Путин - ИФ) недавно подтвердил, подтверждалось это и на других уровнях - мы готовы руководствоваться теми пониманиями, которые четко были обозначены в ходе встречи в Анкоридже 15 августа прошлого года".

"Но нас безусловно тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину. То же самое сказала и небезызвестная Кайя Каллас и целый ряд других деятелей из Европейского союза и из Еврокомиссии. Поэтому мне сейчас даже как-то трудно комментировать перспективы переговоров", - заявил российский министр.

Он отметил, что "вчера в Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, иными словами оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта, договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории".

"Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить", - заявил Лавров.

"Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума: сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте", - заключил глава МИД РФ.