Ушаков констатировал, что одна из сторон не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Москва ждет победы и реализации собственных целей, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках украинского урегулирования в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью корреспонденту Павлу Зарубину для ИС "Вести".

"Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей", - заявил Ушаков, отрывок интервью которого опубликован на сайте ИС " Вести".

Он считает, что одна из сторон договоренностей в Анкоридже оказалась неспособна их выполнить в полной мере.

"На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности", - сказал Ушаков.

Он отметил, что на встрече в Анкоридже речь шла об определенных пониманиях - одна сторона должна была выполнить одну часть работы, а вторая пройти другую часть пути.