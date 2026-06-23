ЦБ будет обмениваться данными платформы "Знай своего клиента" с криптовалютными депозитариями

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Банк России будет обмениваться данными своей "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) с цифровыми депозитариями, которые будут заниматься хранением и учетом криптовалют после принятия соответствующего законодательства, сказала советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Влада Корчагина.

В Госдуме на рассмотрении находится правительственный законопроект № 1194918-8, который устанавливает правовую основу для обращения в стране цифровых валют (криптовалют). Согласно документу, с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников (обменники из реестра ЦБ, брокеры и доверительные управляющие). Отдельные требования будут установлены только для цифровых депозитариев и криптообменников.

"Важно, конечно, также упомянуть интеграцию цифровых депозитариев в платформу ЗСК Банка России, "Знай своего клиента". То есть Банк России планирует доводить до цифровых депозитариев информацию об оценке клиентов - юридических лиц цифрового депозитария. В свою очередь, цифровые депозитарии, которые будут использовать такую информацию, обязаны будут принимать ограничительные меры в отношении высокорисковых клиентов", - сказала Корчагина на форуме "Цифровые активы в России".

По ее словам, все новые участники крипторынка будут обязаны проводить полную идентификацию клиентов. Исполнять "антиотмывочные" требования в полном объеме должны будут и уже действующие на традиционном рынке капитала брокеры, доверительные управляющие, которые планируют осуществлять операции с криптовалютой и цифровыми правами.

"Сейчас, допустим, у нас и брокеры, и доверительные управляющие вправе проводить упрощенную идентификацию клиентов, то есть устанавливать усечённый объём сведений о клиенте, не устанавливать сведения о бенефициарах, о выгодоприобретателях. В этой связи, если вдруг действующий клиент брокера захочет выйти на крипторынок, потребуется провести его доидентификацию, то есть дособрать отсутствующие сведения", - отметила Корчагина.

"При этом прекрасно понимаем, что это новый круг обязанностей, потребуется некоторая адаптация. И в этой связи как цифровому депозитарию, так и криптообменникам будет предоставлена возможность делегировать цифровую идентификацию иным финансовым организациям, в частности, банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг", - добавила она.

Кроме того, появится пять новых видов операций, подлежащих обязательному контролю, связанных с цифровой валютой и цифровыми продуктами, в том числе необходимо будет информировать Росфинмониторинг об операциях на сумму свыше 1 млн рублей.

"Важной деталью является travel rule, то есть сопровождение информационное переводов, о котором я уже ранее сказала. Цифровой депозитарий полноценно интегрируется в эту систему. И будет обязан сопровождать переводы цифровой валюты и цифровых прав как информацией об отправителе цифровой валюты, цифровых прав, так и о получателе. Помимо самих цифровых депозитариев, соответственно, сопровождать такой информацией обязаны будут брокеры, которые будут непосредственно принимать распоряжения от клиентов на совершение операции", - сказала советник директора Росфинмониторинга.

Законопроект о регулировании рынка криптовалют принят Госдумой в первом чтении 21 апреля. Текущая концепция регулирования предполагает введение ограничения для "неквалов" на покупку криптовактивов в 300 тысяч рублей в год через одного посредника. В рамках этого лимита они смогут приобретать ограниченный перечень цифровых валют, который будет устанавливать ЦБ. Ожидается, что в него войдут Bitcoin, Ethereum, USDT и USDC. Для квалифицированных инвесторов будут доступны любые криптовалюты, кроме анонимных. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.