Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует на этой неделе рассмотреть на заседании и затем внести в Госдуму проект федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах". После нескольких лет точечных шагов - признания криптовалюты имуществом, легализации майнинга, запуска ограниченного эксперимента ЦБ - Россия переходит к комплексному регулированию крипторынка.

Согласно тексту законопроекта, с которым ознакомился "Интерфакс", граждане и компании с 1 июля 2026 г. смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников. Продавать и менять криптовалюту смогут обменники из реестра ЦБ, брокеры и доверительные управляющие, а отдельные криптовалюты смогут торговаться на организованных биржевых торгах. Для допуска криптомонет к публичным торгам в РФ установлены жесткие критерии, один из них - средняя рыночная капитализация монеты за два года свыше 5 трлн руб. (около $61 млрд). Рассчитываться криптовалютой внутри страны будет по-прежнему запрещено - по аналогии с иностранной валютой (этой позиции с самого начала обсуждения темы неизменно придерживался Центробанк). При этом компании и ИП смогут использовать криптовалюту в расчетах по внешнеторговым контрактам без участия в эксперименте ЦБ. Для хранения и учета криптовалют создается цифровой депозитарий - аналог классического депозитария на рынке ценных бумаг. Легализуется создание новых криптовалют внутри РФ, но детали выпуска в законопроекте не прописаны. Закон вступает в силу 1 июля 2026 г., требование о работе только через лицензированных посредников - с 1 июля 2027 г.

Граждане и криптовалюта

Граждане РФ - валютные резиденты (с 2018 года это все граждане РФ, включая проживающих за рубежом) смогут покупать криптовалюту через лицензированных посредников: обменники из реестра ЦБ, брокеров, доверительных управляющих.

Покупка криптовалюты для гражданина будет выглядеть так: сначала он приобретает криптовалюту за рубли у лицензированного посредника, затем она зачисляется на его цифровой счет в депозитарии (аналог брокерского счета для крипты), после чего при желании ее можно вывести на лицензированную иностранную биржу. Обменник при этом только совершает сделку купли-продажи, но не хранит криптовалюту клиента, она сразу учитывается в депозитарии.

Для покупки криптовалюты физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, потребуется пройти бесплатное электронное тестирование (аналог тестирования при покупке сложных финансовых инструментов у брокера), ознакомиться с уведомлением о рисках, соблюсти годовой лимит на покупку (если его установит ЦБ) и покупать только те криптовалюты, которые допущены к торгам на российской бирже.

Для квалифицированных инвесторов условия мягче: требуется только тестирование и ознакомление с уведомлением о рисках, без лимитов и без требования о допуске монеты к российским торгам.

Тестирование проводят сами посредники - брокеры, обменники, доверительные управляющие, цифровые депозитарии. Порядок и перечень вопросов определяются базовым стандартом саморегулируемых организаций финансового рынка. Положительный результат действует год со дня получения или со дня последней сделки с криптовалютой - в зависимости от того, что наступило позднее.

Вывод криптовалюты на адрес вне российского депозитария (то есть вне финансового контура РФ) допускается, но только на счет лицензированной иностранной организации - биржи или специализированного хранителя. Вывод на личный кошелек по тексту законопроекта не предусмотрен. ЦБ вправе устанавливать лимиты на вывод криптовалюты, нижняя граница не определена - что дает регулятору возможность как ограничить, так и полностью заблокировать отток криптоактивов из страны.

Судебная защита прав на криптовалюту вне российского депозитария возможна только при условии уведомления налоговых органов о фактах обладания ею.

Контроль сделок P2P и криптозаймы

Сейчас из-за внешних ограничений основной массив покупки криптовалюты идет через P2P-сделки (перевод рублей с карты физлицу-продавцу в обмен на получение криптовалюты на счет), и этот рынок находится в серой зоне. Законопроект ее закрывает, но не сразу: запрет на сделки без лицензированного посредника вступает в силу с 1 июля 2027 г. До этой даты сделки через P2P формально не нарушают закон, однако уже с 1 июля 2026 г. заработает механизм блокировки платежей - если площадка или платежный сервис попадут в перечень Росфинмониторинга, банк обязан отказать в переводе.

После 1 июля 2027 г. P2P-покупка с российской карты станет нарушением и для покупателя, и для продавца.

Проект закона затрагивает и рынок крипто-кредитования (DeFi-протоколы, P2P-займы). В законопроекте устанавливается запрет на выдачу займов в криптовалюте без участия российского лицензированного посредника при любых обстоятельствах - в том числе если сделка происходит за рубежом, с иностранных кошельков и без участия российской финансовой инфраструктуры. Запрет распространяется на всех валютных резидентов, включая проживающих за границей.

Все остальные сделки с криптовалютой резидент вправе совершать без российского посредника, если операция целиком проходит за пределами российского финансового контура, т.е. без участия российских банков, наличных рублей и криптовалюты, учтенной в российских депозитариях.

Обменники: требования и доступ

Законопроект выводит из серой зоны криптообменники. Компании, совершающие от своего имени сделки купли-продажи или мены криптовалюты с резидентами вне биржи и без брокера, обязаны войти в реестр ЦБ при обороте свыше 3,5 млн руб. в месяц (сделки по ВЭД не учитываются). Компании с оборотом ниже порога формально не обязаны быть в реестре, но с 1 июля 2027 г. их клиенты-резиденты не смогут легально покупать у них криптовалюту.

Обменником сможет быть только российское хозяйственное общество. ЦБ установит требования к капиталу, деловой репутации, программно-техническим средствам, обязательны внутренний контроль и управление рисками. Обменник вправе совмещать свой функционал с иной деятельностью (ЦБ сможет тут вводить ограничения), выступать маркетмейкером на биржевых торгах и признавать клиентов квалифицированными инвесторами.

Обменник обязан проверять сделки на признаки мошенничества. При нарушении этого требования - возмещение суммы клиенту-физлицу в течение 30 дней.

Для действующих кредитных организаций и брокеров предусмотрен упрощенный порядок - они вправе подать в ЦБ уведомление о включении в реестр обменников и по истечении 10 рабочих дней со дня его направления приступить к деятельности по обмену криптовалют.

Бизнес и внешнеторговые расчеты

Юрлица и ИП - резиденты РФ с 1 июля 2026 г. смогут рассчитываться криптовалютой по внешнеторговым контрактам с нерезидентами. Норма действует самостоятельно, без привязки к эксперименту ЦБ (действующая программа ЭПР сохраняет силу до истечения своих сроков).

Для ВЭД предусмотрен наиболее льготный режим: можно покупать криптовалюту без посредников внутри РФ, в том числе за рубли с российского банковского счета. Создаваемый цифровой депозитарий внутри РФ вправе зачислить полученную по ВЭД криптовалюту и разрешить ее перевод на адрес вне российского депозитария. Ограничение одно: на принимающей стороне должна быть лицензированная иностранная организация.

Согласно тексту законопроекта, компании смогут покупать крипту через посредников и для иных целей, не только для обслуживания контрактов ВЭД. Тестирование для юрлиц не требуется - достаточно уведомления о рисках. Неквалифицированные инвесторы-юрлица ограничены годовым лимитом ЦБ и допуском монеты к торгам; квалифицированные - без ограничений. Выдача крипто-займов без посредника запрещена для всех, в том числе в рамках ВЭД.

Законопроект определяет криптовалюту как имущество, но порядок бухучета и налогообложения у компаний-покупателей не регулирует.

Финансовый рынок

Обеспечивать совершение сделок с криптовалютой на организованных торгах вправе только организатор торговли, имеющий лицензию биржи или лицензию торговой системы. Исполнять поручения клиентов сможет только брокер с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществлять доверительное управление - управляющий с лицензией или УК.

Допуск криптовалюты к публичному обращению на российских организованных торгах возможен только при ее включении в перечень, установленный нормативным актом ЦБ. Для включения в перечень криптовалюта должна соответствовать одновременно трем условиям:

средняя капитализация за два года свыше 5 трлн руб. (на данный момент - порядка $61 млрд);

среднедневной объем торгов за два года свыше 1 трлн руб. (около $12 млрд);

история цен на лицензированной иностранной бирже - не менее 5 лет, при среднем объеме торгов у площадки от 100 млрд руб. (порядка $1,2 млрд).

Сегодня этим критериям соответствуют только биткойн (BTC) и эфир (ETH). Популярные на рынке платежей стейблкойны (USDT, USDC) могут не подпадать под российское определение цифровой валюты, так как по проекту закона цифровая валюта - это актив, в отношении которого отсутствует лицо, обязанное перед его обладателями, тогда как эмитенты стейблкоинов несут обязательства по поддержанию курса и выкупу токенов. Другие популярные криптовалюты, такие как Solana (текущая капитализация - около $48 млрд), не дотягивают до порога в 5 трлн руб. При этом в проекте закона указывается, что сделки с криптовалютами, не допущенными к публичным торгам, возможны через брокеров и обменники, но только для квалифицированных инвесторов.

Черный список и "антиотмывочная" проверка

Законопроект наделяет Росфинмониторинг правом формировать, по согласованию с Банком России, "черный список" криптовалют, на операции с которыми вводятся ограничения. Основание для включения - если электронные данные криптовалюты нацелены на сокрытие информации о переводах по адресам-идентификаторам (фактически речь идет об анонимных монетах), а также иные условия, которые могут быть установлены нормативным актом ЦБ. Брокер не вправе приобретать такие монеты по поручению клиентов, цифровой депозитарий не вправе зачислять их на счета депонентов.

Параллельно законопроект создает механизм блокировки денежных потоков в пользу нелицензированных площадок. Уполномоченный орган, определенный правительством, будет вести два перечня. Первый - перечень российских юрлиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств при организации обращения криптовалюты без участия лицензированных посредников. Второй - перечень иностранных поставщиков платежных услуг, проводящих платежи по поручениям резидентов в пользу лиц из первого перечня. Иностранные банки не подлежат включению в этот перечень. По сути, механизм направлен на борьбу с серыми обменниками и P2P-площадками: даже если банк не может квалифицировать конкретный перевод физлицу как крипто-сделку, площадки и платежные посредники, обслуживающие нелицензированный оборот, могут попасть в перечень, а платежи в их пользу будут блокироваться на уровне российской банковской инфраструктуры.

Все посредники обязаны проводить "цифровой контроль" - проверку криптовалюты и адресов на связь с преступной деятельностью.

Каждый посредник обязан установить правила цифрового контроля во внутреннем документе с учетом характера и масштаба своей деятельности. Правила направляются в Банк России и не подлежат раскрытию третьим лицам. Фактически речь идет о встраивании в российское законодательство аналога международных стандартов блокчейн-аналитики (chain analysis) и отдельных элементов так называемого travel rule FATF на уровне обязательного требования ко всем участникам рынка.

Цифровой депозитарий

Законопроект вводит в РФ институт цифрового депозитария - аналог классического депозитария на рынке ценных бумаг, адаптированный для криптоактивов. Деятельность цифрового депозитария - это учет и переход прав на криптовалюту и цифровые права, а также предоставление доступа к адресам-идентификаторам (блокчейн-адресам), на которых учитываются активы. Цифровым депозитарием может быть только российское хозяйственное общество.

Вести реестр депозитариев будет ЦБ. Регулятор также будет вправе установить требования к минимальному размеру собственных средств (капитала), составу и структуре активов, нормативу достаточности капитала. Депозитарий обязан иметь основной и резервный комплексы программно-технических средств, оба на территории РФ, а также сформировать систему резервного копирования. Депозитарий будет обязан организовать систему внутреннего контроля и систему управления рисков, в том числе направленную на обеспечение невозможности проведения операций по блокчейн-адресам без согласия депозитария.

Депозитарий открывает клиентам цифровые счета (законопроект предусматривает 11 типов), контролирует входящие зачисления (разрешены только по основаниям, прямо перечисленным в законе) и исходящие переводы на адреса, не администрируемые ни одним из российских цифровых депозитариев (то есть на счета лицензированных иностранных площадок).

Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о клиентах, о ключах доступа к адресам-идентификаторам, а также о цифровых счетах и операциях по ним. При этом информация может быть предоставлена судам, ЦБ, органам следствия, ФНС, избирательным комиссиям и антикоррупционным органам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Депозитарий обязан хранить документы, связанные с учетом и переходом криптовалюты, не менее пяти лет. Условия обслуживания и тарифы подлежат размещению на сайте депозитария, изменение тарифов (кроме снижения) вступает в силу не ранее чем через 60 дней после публикации. ЦБ вправе установить максимальные тарифы за проведение операций по цифровым счетам.

Депозитарий вправе совмещать свою деятельность с иной деятельностью (ЦБ может установить ограничения), страховать риск ответственности за нарушение договора, а также признавать лиц квалифицированными инвесторами.

Выпуск новых криптовалют

Законопроект определяет выпуск цифровой валюты в РФ как действия с использованием российской информационной инфраструктуры (доменные имена в российской зоне, серверы на территории страны), направленные на создание новых единиц криптовалюты с последующим использованием третьими лицами. Организация выпуска - оказание услуг, обеспечивающих такой выпуск.

Этим регулирование выпуска на уровне законопроекта исчерпывается. Вопросы лицензирования, реестра, требований к лицам, осуществляющим выпуск, процедуры согласования с регулятором в проекте ФЗ не описываются. Прямого запрета на создание "российских криптовалют" нет, но и разрешительного механизма тоже.

В отличие от цифровых финансовых активов у криптовалюты в проекте закона отсутствует лицо, обязанное перед ее обладателями (кроме оператора информационной системы, обеспечивающего соответствие порядка выпуска правилам системы), то есть эмитента, подлежащего регулированию, в юридическом смысле нет. Регулирование включается на стадии обращения: для того, чтобы продать созданную в России криптовалюту резидентам через легальные каналы, необходим допуск через лицензированных посредников. Допуск к публичным торгам на российской бирже возможен лишь при выполнении жестких критериев по капитализации, что исключает новые проекты из организованных торгов.

Власть и криптовалюта

Российская Федерация, включая дипломатические и консульские учреждения, постоянные представительства при международных организациях, иные официальные представительства и представительства федеральных органов исполнительной власти за рубежом, а также субъекты РФ и муниципальные образования, участвуют в отношениях, регулируемых законом, в порядке, который определяет правительство по согласованию с Банком России. Этим порядком определяются допустимые операции с криптовалютой и процедуры их совершения.

В глобальном тренде

Одновременно с основным законопроектом правительство подготовило пакет сопутствующих поправок - в Налоговый кодекс, КоАП, Уголовный кодекс, законы о банковской деятельности, рынке ценных бумаг, противодействии отмыванию доходов, валютном регулировании и ряд других. Всего изменения затронут почти два десятка действующих федеральных законов. Отдельно подготовлены поправки в КоАП и УК, предусматривающие ответственность за нарушение нового закона.

Как сообщалось, РФ вводит регулирование криптовалют поэтапно: в 2020 г. был принят закон о цифровых финансовых активах, определивший криптовалюту как имущество, но запретивший расчеты ею внутри страны. В 2024 г. был легализован майнинг. Параллельно ЦБ запустил экспериментальный правовой режим, допустивший ограниченный круг участников к операциям с криптовалютой во внешнеторговых расчетах. Новый законопроект заменяет эту "лоскутную" конструкцию единым регулированием. Россия при этом движется в русле регуляторного тренда крупнейших экономик мира. Так, в Евросоюзе с 2024 г. поэтапно вступает в силу регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets), который к той же дате, что и запланирован старт в РФ - 1 июля 2026 г. должен обеспечить единые правила для криптоплощадок во всех странах ЕС. Отдельные режимы регулирования уже действуют в ОАЭ, Японии, Сингапуре. При этом США до сих пор не приняли единого федерального закона о криптовалютах - регулирование остается фрагментированным между SEC и CFTC.