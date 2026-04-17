Первое чтение законопроектов о регулировании крипторынка намечено на 21 апреля

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил Совету Думы поставить на рассмотрение в первом чтении пакет законопроектов о легализации криптовалютного рынка на 21 апреля.

Заключение комитета на законопроект № 1194918-8 "О цифровой валюте и цифровых правах" опубликовано в думской базе. По мнению комитета, ко второму чтению следует доработать темы, связанные с синхронизацией сроков вступления в силу отдельных норм, пруденциальными требованиями к участникам рынка, механизмом ограничения рекламы цифровой валюты, требованиями к квалификации инвесторов, регулированием некастодиальных кошельков, а также с условиями судебной защиты прав обладателей цифровой валюты.

Комитет отмечает рассогласованность по срокам вступления в силу ключевых норм законопроекта. С 1 июля 2026 года кредитные организации будут обязаны отказывать в проведении операций по переводу средств в пользу лиц, включенных в перечень тех, в отношении которых такие переводы запрещены. При этом обязанность совершать сделки с цифровой валютой исключительно через лицензируемых посредников вступает в силу только с 1 июля 2027 года. По мнению комитета, разрыв в один год между фактическим запретом на переводы и формированием легальной инфраструктуры окажет негативное влияние на рынок, поскольку вынудит его участников совершать операции вне контура российского законодательства. Комитет предлагает синхронизировать указанные сроки.

Комитет также отмечает необходимость создания справедливых условий при формировании пруденциальных требований осуществления операций с цифровой валютой вне зависимости от деятельности в структуре банковской группы или банковского холдинга.

Отдельно комитет указывает на необходимость проработки требований к квалификации инвесторов для целей совершения операций с цифровыми валютами и цифровыми правами. Кроме того, более пристального внимания, по мнению комитета, требуют принципы и механизм использования некастодиальных кошельков - то есть кошельков, ключи доступа к которым находятся непосредственно у пользователя, без участия посредников.

В части регулирования рекламы комитет отмечает, что законопроект запрещает предлагать цифровую валюту лицам, не имеющим права на ее приобретение в России, в том числе посредством рекламы. Однако сам механизм, который позволял бы ограничивать распространение таких предложений и рекламы среди указанных лиц, в законопроекте остается неясным.

Отдельный блок замечаний касается смежных инструментов цифрового рынка. Комитет обращает внимание, что законопроект-спутник предлагает упразднить институт выпуска цифровых свидетельств - инструмента секьюритизации утилитарных цифровых прав. При этом, как отмечается в заключении на законопроект, действующие цифровые свидетельства сохранят правовой статус до их погашения, однако в сопроводительных материалах к законопроекту отсутствует обоснование признания данного регулирования неактуальным. Помимо этого, комитет предлагает рассмотреть возможность сохранения обмена цифровых финансовых активов (ЦФА) на цифровую валюту. "Это позволит гармонизировать оборот российских и иностранных цифровых прав, не предоставляя преимущества иностранным цифровым правам, что будет способствовать приоритету работы инвесторов в российской юрисдикции", - говорится в документе.

В заключении комитет уделил вопросу судебной защиты прав обладателей цифровой валюты. Согласно законопроекту, если резидент хранит цифровую валюту на личном кошельке (адресе-идентификаторе), который не администрируется российским цифровым депозитарием, он сможет обратиться в суд за защитой своих прав только при условии предварительного уведомления налогового органа о факте владения такой валютой и обо всех совершенных с ней операциях. С учетом статьи 46 Конституции РФ, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод, комитет предлагает рассмотреть возможность установления гарантированной судебной защиты таких активов. Как сообщалось, пакет законопроектов о регулировании криптовалют в РФ был внесен правительством в Госдуму 1 апреля. Цифровая валюта признается имуществом, однако ее принятие в качестве встречного представления за товары, работы, услуги, ценные бумаги, цифровые права, информацию и результаты интеллектуальной деятельности запрещается - за исключением случаев использования во внешнеэкономической деятельности.

Законопроектом предусматривается дифференцированный доступ резидентов к цифровой валюте в зависимости от их статуса (квалифицированный или неквалифицированный инвестор), характера операций и свойств самой валюты. Выпуск цифровой валюты в России будет признаваться таковым, если он осуществлен с использованием объектов российской информационной инфраструктуры, а программно-аппаратные комплексы находятся на территории России. Резидентам также разрешается приобретать цифровую валюту в иностранных юрисдикциях и проводить операции через иностранные счета при условии обязательного уведомления ФНС.

Согласно законопроекту, организация обращения цифровой валюты с участием резидентов будет осуществляться исключительно через лицензируемых лиц - организаторов торговли (имеющих лицензию биржи или торговой системы), брокеров, доверительных управляющих, цифровые депозитарии, а также организации, осуществляющие обмен цифровой валюты. К последним отнесены хозяйственные общества, находящиеся в реестре Банка России и совершающие сделки купли-продажи и мены цифровой валюты с резидентами на сумму свыше 3,5 млн рублей в месяц. Сама цифровая валюта будет допущена к публичному обращению в России только при условии ее включения в перечень Банка России.

Банк России и комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам законопроект поддержали. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять его в первом чтении. Рекомендуемый срок представления поправок ко второму чтению - до 5 мая.