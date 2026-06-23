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В Крыму подготовили графики планового отключения электричества

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Власти Крыма фиксируют ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру полуострова, уже подготовлены графики отключений электроэнергии, сообщил телеканалу "Крым 24" советник главы республики Олег Крючков.

"Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма. Происходит маневрирование, переброс мощностей. Графики веерных отключений введены превентивно: если будет перенапряжение крымской энергосистемы, они будут вводиться периодически, все зависит от ситуации", - сказал Крючков.

Он отметил, что нагрузка на энергосистему повышена также из-за включенных кондиционеров на фоне жаркой погоды.

21 июня на госпредприятии "Крымэнерго" заявили, что в Крыму из-за аварий на объектах энергетики вводят графики подачи электричества. Во вторник в компании сообщили, что утром из-за технологических нарушений отключено электроснабжение на западе и севере Крыма, днем - в ряде населенных пунктов в центре, на востоке и юге республики.

Крымэнерго Крым Олег Крючков
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