Постпред РФ в Женеве рассказал об условиях диалога с США о новом ядерном соглашении

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Москва не исключает возобновление диалога с Вашингтоном о стратегической стабильности и контроле над вооружениями при готовности США уважать законные интересы России в области безопасности, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова.

"Россия открыта к возобновлению диалога по стратстабильности и контролю над вооружениями, однако такое взаимодействие возможно только при условии нормализации двусторонних отношений и устранения в них многочисленных "раздражителей", а также при готовности США уважать законные интересы России в области безопасности", - заявил Гатилов в беседе с изданием.

По словам дипломата, "нашу принципиальную линию на этот счет мы до американских коллег доводили неоднократно".

Он уточнил, что Россия в полной мере осознает свою роль в деле обеспечения стратегической стабильности и готова вносить лепту в достижение этой цели. Истечение срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и отказ США от предложения РФ о добровольном соблюдении сторонами предусмотренных количественных ограничений сроком на год Москва рассматривает как объективную реальность, отмечается в статье.

"Не разделяем доводы США о некоей "вредности" ДСНВ для их национальной безопасности, однако оставляем это на совести наших американских коллег. Со своей стороны мы уже заявили о намерении действовать ответственно и взвешенно, исходя из анализа военной политики Вашингтона и его шагов в этой сфере", - подчеркнул дипломат.

Гатилов также сообщил, что Вашингтон настаивает на многостороннем переговорном формате. При этом в случае реализации в будущем такого сценария для РФ обязательным будет подключение к процессу Великобритании и Франции как обладающих существенным ядерным потенциалом союзников США по НАТО.

"В правоте нашего подхода нас укрепляют планы этих стран по количественному увеличению национальных ядерных арсеналов, а также намерения Парижа расширить европейскую географию применения практики "совместных ядерных миссий" и "расширенного ядерного сдерживания". И, повторюсь, для запуска диалога в двустороннем или многостороннем формате требуются должные военно-политические и стратегические условия. Таковых пока нет", - резюмировал постпред РФ в Женеве.